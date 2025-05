MERCATO: prestiti con diritto di riscatto, si avvicinano le date cruciali

Quale futuro per i calciatori del Catania ceduti o acquisiti con la formula del prestito con diritto di riscatto durante la stagione 2024/25? Secondo quanto si apprende direttamente dall’Assocalciatori, le società professionistiche avranno tempo dall’1 al 4 giugno per esercitare le opzioni sulle cessioni di contratto annuali.

Con specifico riferimento al Catania, dunque, entro quelle date sapremo cosa succederà con Alessio Castellini (Pisa), Andres Tello (Salernitana), Andrea De Paoli (Giugliano) e Dario Del Fabro (Arezzo). Per quanto concerne Castellini, ricordiamo che è decaduto l’obbligo di riscatto in favore del Pisa ma resta valida l’opzione per i toscani (esercitabile attraverso l’esborso di una cifra inferiore al milione di euro).

Su Emmanuele Cicerelli abbiamo chiarito che non esiste alcuna opzione in favore della Ternana ma soltanto l’obbligo di riscatto in caso di promozione umbra in Serie B. Relativamente alla punta Pietro Cianci, invece, è presente sull’accordo anche la possibilità che la Ternana eserciti il diritto di riscatto. In relazione a De Paoli e Del Fabro, il Catania può riscattare l’attaccante e il difensore dai rispettivi club di appartenenza qualora lo ritenesse opportuno.

