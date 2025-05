MERCATO: Rocca-Catania e Faggiano-Modena, giungono smentite

Nei giorni scorsi la stampa nazionale ha accostato al Catania il centrocampista Michele Rocca, già rossazzurro nella prima parte di stagione 2023/24 per poi essere ceduto all’Avellino, fresco di promozione diretta in Serie B. Secondo quanto raccolto dal collega Alessandro Vagliasindi per Telecolor, l’esperienza di Rocca al Catania si è definitivamente conclusa e non tornerà alle pendici dell’Etna.

Smentite giungono anche a proposito di una voce che circola da un paio di giorni a Modena, dove l’attuale Direttore Sportivo del Catania Daniele Faggiano è stato avvicinato ai canarini. La possibilità di un approdo di Faggiano al Modena è priva di fondamento, il dirigente non è mai stato minimamente contattato dalla società gialloblu, dove è operativo in qualità di diesse l’ex calciatore del Catania Andrea Catellani, il quale ricopre il ruolo da maggio 2024 dopo essere stato responsabile del settore giovanile modenese.

