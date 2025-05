MERCATO – Stampa aretina: “Del Fabro, si attende il Catania”

“Il Catania deve decidere se esercitare il diritto di riscatto per Del Fabro”. Anche la stampa aretina, nello specifico amarantomagazine.it – sottolinea come la società rossazzurra debba prendere una decisione in merito al futuro di Dario Del Fabro. Il centrale difensivo sardo classe 1995 di proprietà dell’Arezzo è stato infatti ceduto in prestito al Catania nella sessione invernale del calciomercato ed il club etneo vanta un’opzione per l’acquisizione dell’intera proprietà del cartellino di Del Fabro, contrattualmente legato alla società toscana fino a giugno 2026. L’Arezzo attende novità su questo fronte.

