MERCATO – Stampa aretina: “Del Fabro verso il ritorno ad Arezzo”

Nei giorni scorsi la stampa toscana si era espressa in merito al futuro di Dario Del Fabro, nella misura in cui nell’accordo di cessione del difensore in prestito dall’Arezzo al Catania esiste un diritto di opzione esercitabile dal club rossazzurro. Le recenti parole di Del Fabro su Instagram, però, lasciano intuire che in vista della prossima stagione non ci sarà spazio per il centrale difensivo sardo tra le fila del Catania.

Su amarantomagazine.it si legge: “Del Fabro si era trasferito in prestito durante il mercato di gennaio, dopo una prima parte di stagione tutt’altro che positiva ad Arezzo. Per lui in amaranto 11 presenze in campionato senza gol, con un impiego da parte di Troise sempre più saltuario nonostante fosse partito titolare in sette gare delle prime otto. A Catania il giocatore ha avuto un buon approccio e Toscano lo ha schierato nell’undici iniziale nelle prime sei occasioni. Poi però la situazione è cambiata e il minutaggio si è ridotto drasticamente: 90 minuti appena da marzo in poi”. Del Fabro, sotto contratto con l’Arezzo fino al 2026, rientrerà quindi con ogni probabilità in Toscana, con la società aretina “che dovrà poi decidere se dargli un’altra chance oppure trovargli sistemazione altrove, che al momento è l’ipotesi più probabile”.

