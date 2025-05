MERCATO – Stampa nazionale, La Casa di C: “Catania, possibile ritorno di Rocca”

La Casa di C, portale nazionale diretto da Gianluca Di Marzio, riaccosta al Catania Michele Rocca. Tra le ipotesi per il futuro ci sarebbe anche quella di un ritorno di Rocca in Sicilia. Il centrocampista ha già indossato la maglia rossazzurra nella stagione 2023/24 totalizzando 17 presenze condite da un assist prima di passare all’Avellino, club con cui ha vinto quest’anno il girone C di Serie C.

Il calciatore milanese classe 1996 nei giorni scorsi ha salutato i biancoverdi via social: “Quando sono arrivato qui, ad Avellino, l’ho fatto in punta di piedi. Volevo rimettermi in gioco e riuscire a dimostrare il mio valore, un qualcosa che per me era allo stesso tempo un desiderio e una necessità. Nel mio piccolo, ho sempre cercato di dare il meglio, dentro e fuori dal campo. Ho lavorato in silenzio, cercando di farmi trovare pronto in ogni occasione e ripromettendomi di aiutare sempre i miei compagni.

