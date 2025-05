MERCATO – Stampa pisana: “Castellini, il Pisa riscatterà il cartellino”

Dalla stampa toscana giungono indicazioni verso il pieno riscatto del cartellino del jolly difensivo bresciano Alessio Castellini ad opera del Pisa, club fresco di promozione in Serie A. Ecco quanto riportano i colleghi di calciopisa.it: “Il Pisa riscatterà anche Alessio Castellini per 900mila euro dal Catania. Tre presenze in B per il difensore ma il ragazzo ha personalità e struttura. In ritiro il Pisa valuterà se tenerlo nella rosa oppure mandarlo in prestito in B”. Se così fosse Castellini non sarebbe più – a titolo definitivo – un calciatore di proprietà del Catania. Il difensore ha collezionato in maglia rossazzurra 109 presenze condite da 7 gol e 4 assist.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***