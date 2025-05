MEROLA (Pescara): “Come gruppo non ci batte nessuno. Contro il Catania in campo subito con la voglia di vincere”

Il gol di Davide Merola ha deciso il match vinto dal Pescara all’andata contro il Catania. Queste le parole del giocatore biancazzurro a Rete 8, prima di affrontare per la seconda volta gli etnei a distanza di un paio di giorni: “Ho realizzato un bellissimo gol, abbiamo fatto una partita bellissima sia nel primo che nel secondo tempo, siamo un gruppo straordinario e dobbiamo cercare di andare avanti perchè come gruppo non ci batte nessuno. Abbiamo sbagliato veramente poco a Catania, anche se non creando tantissimo. Ad inizio gara ci hanno messo in difficoltà ma per il resto non abbiamo corso grandi pericoli, non era facile davanti a 20mila persone. Ora c’è un’altra gara da giocare contro il Catania. Siamo fiduciosi, speriamo bene. Come dice il mister dobbiamo fare finta di essere in svantaggio ed entrare subito in campo con la voglia di vincere”.

