MEROLA (Pescara): “Playoff, se restiamo concentrati possiamo arrivare in fondo”

Fino a non molto tempo fa oggetto d’interesse anche del Catania, Davide Merola è rimasto a Pescara, speranzoso di vincere gli spareggi promozione in biancazzurro. Autore di 10 gol in questa stagione – 9 in campionato, 1 ai playoff – l’attaccante classe 2000 ha rilasciato alcune dichiarazioni in sala stampa dopo la vittoria contro la Pianese:

“Lavoriamo tanto sul campo per arrivare più avanti possibile nella competizione, siamo molto concentrati e si è visto dalla maniera impressionante con cui abbiamo approcciato alla gara vinta con la Pianese. E’ stata una delle migliori partite stagionali del Pescara. Ora andiamo alle fase nazionali e vediamo cosa succederà. Se manteniamo questa concentrazione facendo quello che sappiamo di dover fare è possibile arrivare in fondo. Sono contento di essere parte di questo gruppo, i ragazzi ed il mister mi hanno sempre aspettato, sono contento di ripagarli. A prescindere dall’avversario dobbiamo giocarci tutte le partite con la stessa concentrazione mostrata contro la Pianese”.

