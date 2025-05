MICALE: “Buon Catania ma pause mentali, deve concedere meno all’avversario”

Riportiamo alcune opinioni di Angelo Micale, ai microfoni di Telecolor, nel corso della trasmissione ‘Corner’ sul Catania che ha vinto il primo turno dei playoff del girone e, mercoledì, se la vedrà con il Potenza al “Massimino”:

“Il Catania secondo me ha dimostrato di avere tra le proprie fila dei giocatori importanti che possono giocarsi questi playoff, però in questo momento ravvedo due problemi: innanzitutto questa impostazione sparagnina, un Catania che non pressa in determinati momenti della partita e tanto fa fin quando becca il gol, l’altro problemino che ravvedo all’orizzonte si chiama Jimenez. In questo momento Toscano vorrebbe nettamente di più da lui, ma fino a prova contraria ha realizzato l’assist per il primo gol di Inglese contro il Giugliano”.

“A parte questo vedo comunque un buon Catania, soprattutto dal punto di vista atletico perchè dimostra di non avere delle pause. Le pause ce le ha sotto il profilo mentale, quando affronta l’avversario non si capisce perchè debba concedere tanto spazio e poi subire in qualche maniera il gol che può cambiare la partita. Fin quando questo capita col Giugliano si può rimediare, ma con squadre di un certo tipo sarebbe molto più complesso. Il Catania dovrebbe riuscire a risolvere questo problema, che non è tanto piccolo”.

