MORUZZI (Pescara): “Emozionante giocare a Catania. Concentrati al 100% per il match di ritorno”

Tra i giovani più interessanti del Pescara spicca il terzino sinistro Brando Moruzzi. Fiorentino classe 2004, Moruzzi ha parlato del successo esterno col Catania ai microfoni di Rete 8: “E’ stata una bella emozione giocare in uno stadio così pieno come il ‘Massimino’, non è da tutti in queste categorie. Sono felice di avere giocato a Catania. Abbiamo portato a casa una vittoria frutto del nostro grande spirito di squadra. Il mister ci chiede di tenere bene le posizioni anche sui calci piazzati. Noi stanchi dopo questa serie di partite ravvicinate? Siamo concentrati al 100% in vista della sfida di ritorno all’Adriatico, non possiamo essere stanchi”.

