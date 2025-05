NARDINI (vice all. Pescara) nel pre-gara: “Catania, rosa molto valida. Dobbiamo ripetere la partita dell’andata”

Le parole del vice allenatore biancazzurro Mauro Nardini prima del fischio d’inizio di Pescara-Catania, ai microfoni di Telecolor:

“La partita si prepara da sè, ci teniamo a passare il turno, anche il Catania non verrà qua per fare un’amichevole. Ha cambiato un paio di giocatori molto bravi, sappiamo che ha una rosa folta e molto valida tecnicamente. Dobbiamo ripetere la partita dell’andata giocando palla a terra con grande intensità per recuperare palla. Cangiano e Meazzi in campo? Meazzi ha fatto bene al Massimino, Valzania ha un piccolo problema, Cangiano si è alternato spesso con Bentivegna nel corso della stagione, è un altro giocatore molto valido. Il mister fa dei cambi in considerazione del fatto che il percorso è ancora lungo. Oggi è una partita speciale, i ragazzi devono dimostrare di essere all’altezza di questi playoff”.

