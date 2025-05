PAGELLE DI REPARTO: Di Tacchio lotta ma non basta, sulle fasce Catania in debito d’ossigeno e nel finale frittata in difesa

Il Catania cade in casa per mano del Pescara (0-1) e dovrà analizzare già domani una partita giocata in maniera diversa rispetto alle precedenti: merito sicuramente dell’avversario, ma la squadra è apparsa un po’ in debito d’ossigeno. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nel primo turno della fase nazionale dei playoff del campionato di Serie C.

DIFESA 6- Nel finale un pasticcio figlio di un episodio ma anche del rimescolamento delle carte dovuto alla sostituzione di Celli. Proprio dalla zona di campo da lui precedentemente presidiata nasce l’azione del gol-vittoria degli abruzzesi. Fino a quel momento la difesa non aveva demeritato, anche se non si è vista la consueta propensione anche offensiva del terzetto davanti a Dini, incolpevole per la rete subita.

Il migliore in difesa:

–

Dini 6, Ierardi 6, Di Gennaro 5.5, Celli 6

CENTROCAMPO 6–

Serata molto complicata a centrocampo. Se da una parte Quaini e Di Tacchio hanno espresso buone cose, dall’altra sugli esterni il Catania ha sofferto particolarmente. La situazione non è cambiata neanche dopo le sostituzioni decise da Toscano, anzi forse è addirittura peggiorata.

Il migliore a centrocampo:

Di Tacchio 6.5 – Fa valere la sua esperienza, risultando determinante in alcuni momenti cruciali della sfida. Prova a trovare fortuna in zona gol, ma la dea bendata non assiste il calciatore.

Raimo 6-, Quaini 6, Anastasio 5, Sturaro 5.5, Guglielmotti 5.5

ATTACCO 5.5

Inglese troppo isolato, Jimenez non risponde presente e viene sostituito al termine del primo tempo, Stoppa non riesce ad incidere nonostante la buona volontà. I subentrati hanno avuto poche opportunità per andare al tiro.

Il migliore in attacco:

–

Jimenez 5.5, Stoppa 6-, Inglese 5.5, Dalmonte 6, De Paoli 5+, Montalto sv

Allenatore:

Toscano 5.5 – Le ha tentate tutte, ma contro il Pescara è stata davvero una battaglia difficile da affrontare per i suoi. Il cambio di Celli per Montalto si rivela un suicidio tattico. Nel momento in cui opta per questa scelta coraggiosa, infatti, il Pescara costruisce il suo vantaggio per arrivare alla vittoria.

