PAGELLE DI REPARTO: grandi parate di Dini, male Jimenez

Vittoria per 2-1 del Catania a Pescara, ma non riesce l’impresa del passaggio del turno. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nel match di ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff del campionato di Serie C.

DIFESA 6

Nonostante le assenze e gli adattamenti, il pacchetto difensivo risponde bene ai dettami tattici di mister Mimmo Toscano. Ancora una volta decisivo l’estremo difensore rossazzurro, che si oppone a diversi attacchi avversari. Di Gennaro trova un’altra rete che ha alimentato sogni di gloria per i catanesi. La ripartenza che porta al gol Tonin lascia l’amaro in bocca.

Il migliore in difesa:

Dini 7 – Grande partita del portiere del Catania, incolpevole in occasione della marcatura subita dal Pescara. Decisivo in almeno tre circostanze, chiude la saracinesca e dà una mano al resto della squadra alla ricerca di un’impresa che non si concretizza appieno.

Raimo 6, Di Gennaro 6.5, Celli 6

CENTROCAMPO 6

In mezzo al campo si lotta senza esclusione di colpi, poca spinta però sulla corsia di Anastasio. Generoso Guglielmotti finché ha benzina in corpo, poi con Dalmonte la scelta di offendere con maggiore decisione.

Il migliore a centrocampo:

–

Guglielmotti 6+, Quaini 6, Di Tacchio 6, Anastasio 5.5, De Rose 6

ATTACCO 5.5

Si poteva costruire qualcosina in più. Deludente l’apporto di Jimenez, Inglese non riesce ad incidere e Lunetta combatte pur non essendo in condizioni fisiche ottimali. Dalmonte, Stoppa e Montalto danno un po’ di verve al reparto.

Il migliore in attacco:

Montalto/Stoppa 6.5 – Il primo segna nel finale, dopo essere entrato da qualche minuto; il secondo sforna l’assist per il momentaneo 0-1 firmato da Di Gennaro

Jimenez 5, Lunetta 6, Inglese 5.5, Dalmonte 6, De Paoli 5.5

Allenatore:

Toscano 6 – Ha chiesto alla squadra di dare tutto, e i suoi ragazzi lo seguono fino in fondo. Paga le scelte fatte al Massimino soltanto tre giorni fa, all’Adriatico invece decisioni azzeccate nel complesso.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***