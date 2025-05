PAGELLE DI REPARTO: Inglese implacabile, Ierardi-goleador. A centrocampo si può migliorare

Catania avanza. I rossazzurri superano il primo turno dei playoff battendo il Giugliano 3-2 (doppietta di Inglese e rete di Ierardi per la compagine etnea). Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nel primo turno dei playoff del campionato di Serie C.

DIFESA 6+

Il Giugliano ha saputo costruire diverse occasioni, in due di queste è riuscito anche a segnare. Meriti dell’avversario ma anche – in alcune circostanze – di una pressione troppo leggera sugli attaccanti gialloblu da parte del pacchetto difensivo. Ottima invece la proposta offensiva sui piazzati e qualche sporadica licenza (che frutta anche una rete).

Il migliore in difesa:

Ierardi 7 – Segna un gol strepitoso dalla trequarti, facendo scatenare i tifosi presenti sugli spalti del Massimino, in un momento delicatissimo del match, confermando l’ottimo stato di forma e la propensione ad attaccare riscontrata negli ultimi tempi.

Dini 6, Di Gennaro 6, Celli 6

CENTROCAMPO 6-

In mediana è un Catania compatto e volitivo, ma non sempre efficace. Anzi, si sono registrati alcuni errori importanti che per fortuna della squadra non hanno influito sul risultato finale. Il gruppo di centrocampo sa comunque qual è il proprio compito durante la partita, e non si risparmia.

Il migliore a centrocampo:

–

Raimo 6+, Quaini 5.5, Di Tacchio 5, Anastasio 6, Sturaro 6,

ATTACCO 6.5

Reparto offensivo trascinato da Roberto Inglese, mentre Jimenez si rende protagonista di un assist, anche se per il resto non riesce ad incidere particolarmente. Non il miglior Lunetta. I subentrati cercano di mettersi in mostra, dimostrando di essere stati rivitalizzati da mister Toscano.

Il migliore in attacco:

Inglese 8 – Due reti, solito sacrificio costante. Un grande calciatore, per cui gli elogi non sono mai abbastanza: un elemento fondamentale nell’undici etneo.

Lunetta 6, Jimenez 6, Dalmonte 6.5, Stoppa 6, Montalto 6

Allenatore:

Toscano 7 – Grande motivatore: ha recuperato la squadra sul piano fisico e mentale, lanciandola in questi playoff come possibile outsider.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***