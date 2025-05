PAROLA AI TIFOSI – i cuGGini: “Recuperare forze fisiche e mentali, mercoledì ‘na gara di putenza e attentissimi dietro”

“Tifosi sfegatati del Catania, tentiamo di commentare le vicende rossazzurre con liscìa”. Si definiscono così i cuGGini che, via social, si sono espressi in questi termini con il consueto ausilio del dialetto catanese sulla vittoria del Catania contro il Giugliano nel primo turno playoff della fase del girone:

“Da Giugliano a Giugliano si tonna a vincere in casa dopo mesi. Era impottante vincere, o anche non perdere volendo. Comincia nel migliore dei modi l’acchianata (co Gugliano) dei playoff. Stavolta gli episodi girano tutti a nostro favore: u var che convalida i gol, u var ca annulla n’gol, u var ca n’assegna u rigore, u var che non espelle saimi per un taglio di capelli illegali, u var ca veni assattato picchi di fora pareva n’camion dei panini, Dini che salva sull’1-1, Di Tacchio che viene graziato alla seconda fissaria mastodontica della sua partita.

Già dalla prossima, contro Caturano, bisognerà stare attentissimi dietro e non strafallari come questa sera, se la difesa gioca così non arrivamo a superare mancu u casello di San Gregorio, altro che fase nazionale. Ma noi abbiamo Inglese (e Raimo), per cui recuperiamo le forze fisiche e mentali perchè la prossima ci vuole na gara di putenza.

Ah, ma chi coppu di zappa abbiau ùjeraddi?!?! E il meno è fatto. Sempre e solo fozza Catania”.

