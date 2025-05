PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “Catania, calo di mentalità. A Pescara dannatamente difficile, ma nel calcio non si sa mai”

Commento social dei Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori rossazzurri della Curva Sud dello stadio “Angelo Massimino”, dopo la sconfitta casalinga del Catania contro il Pescara:

“Non c’è stata la continuità di quella mentalità vista contro il Potenza, o per lo meno si è vista solo nel primo tempo. Il calo della seconda frazione, aiutato da troppi cambi ravvicinati ad inizio secondo tempo, hanno fatto perdere feeling con quanto visto e costruito nella prima frazione. Certo, anche l’arbitro ha dato il suo frazionando spesso il tempo di gioco con falli unilaterali a favore degli abruzzesi”.

“In generale il pareggio sarebbe stato più giusto, con un Catania che con più convinzione avrebbe potuto tranquillamente trovare la via del gol. Ma c’è ancora un ritorno da giocare, altri 90 minuti in cui tutto può essere sovvertito, in cui è obbligatorio provare a sovvertire il copione dell’andata. Sarà molto difficile, dannatamente difficile. Ma nel calcio non si sa mai”.

