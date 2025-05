PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “Catania, ritrovata un pò di fiducia e nuova coscienza delle cose”

Commento social dei Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori rossazzurri della Curva Sud dello stadio “Angelo Massimino”, dopo la vittoriosa prestazione del Catania contro il Potenza:

“Soddisfazione. Questo era il sentimento che pervadeva in quanti, usciti dallo stadio, facevano ritorno a casa. Tutto fatto bene, poche sbavature, primo tempo dominato e secondo tempo volto a preservare la fase difensiva per via di un calo delle forze, non disdegnando le ripartenze. Da una di queste, dopo un fallo subito, la premiata ditta Dalmonte-Inglese manda in meritato vantaggio il Catania.

Per come hanno giocato ieri, perdere, sarebbe stato altamente ingiusto e immeritato, ma nel momento più complicato dove si era persa un attimo la solidità, arriva il rigore a favore dei lucani. Caturano va sul pallone, di solito non sbaglia, ma in porta c’è un ragazzo che da quando è arrivato a Catania, salvo qualche errore che è sempre dietro l’angolo (e vale per tutti), ha dimostrato più volte di saper difendere la porta. L’arbitro fischia, Caturano parte, tira, i 15.000 sono in apnea perché trattengono il respiro, una manona va a togliere la gioia al bomber del Potenza, il pubblico di casa esplode in un boato dirompente replicato quando lo stesso Dini, respinge la ribattuta.

Il resto è solo gestione fino all’altro boato sul gol di Bobby English. Questa squadra sembra avere ritrovato un pà di fiducia e una nuova coscienza delle cose, pur mantenendo pregi e difetti visti in campionato. Questa coscienza bisogna mantenerla viva, passo dopo passo”.

