PELLIGRA: gioia rossazzurra a Melbourne con il fratello Paul e Bresciano

“Notte di gioia rossazzurra, a Melbourne, per il Presidente Rosario Pelligra che esulta con il fratello Paul, Mark Bresciano e gli amici dell’Elephants Catania Fan Club”. E’ quanto riporta la società etnea via Facebook con una foto che ritrae il presidente Pelligra soddisfatto insieme con il fratello Paul e Bresciano, consigliere d’amministrazione del club rossazzurro. Nonostante il fuso orario, i tre hanno assistito dall’Australia alla partita valida per il primo turno playoff della fase del girone vinta dal Catania per 3-2 contro il Giugliano al “Massimino”.

