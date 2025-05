PESCARA-CATANIA: biglietti Settore Ospiti solo per tifosi residenti fuori Sicilia, le info

La società Delfino Pescara 1936 comunica che sono state attivate le vendite dei biglietti per la partita di ritorno del primo turno nazionale dei playoff, Pescara-Catania, attraverso il circuito Ciaotickets. Vendita libera a partire dalle ore 00:00 del giorno 11/05/2025.

Per quanto concerne il Settore Ospiti dell’impianto sportivo abruzzese, trova conferma il divieto di trasferta ai tifosi rossazzurri residenti nella Regione Siciliana. Divieto esteso a tutti i settori dello stadio. Chi non risiede in Sicilia potrà acquistare il tagliando entro le ore 19.00 di martedì 13 maggio 2025 esclusivamente per il Settore Ospiti (Curva Sud) e se titolare della tessera di fidelizzazione della società “Catania”, al costo di 14 euro più eventuali spese di commissioni. Ridotto donna, Over 60 e Under 18: 10 euro.

