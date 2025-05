PESCARA-CATANIA: divieto tifosi residenti in Sicilia, le motivazioni del Prefetto

Com’è noto non è possibile per i tifosi residenti in Sicilia assistere alla partita Pescara-Catania allo stadio “Adriatico”. Riportiamo di seguito le motivazioni ufficiali del provvedimento di divieto disposto dal Prefetto di Pescara Flavio Ferdani:

“L’ordinanza è stata adottata per assicurare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ed il regolare svolgimento dell’incontro di calcio tenuto conto delle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, delle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (C.A.S.M.S.) e della Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia tenutasi presso questa Prefettura in data 9 Maggio 2025. La decisione è stata assunta in considerazione dell’alto indice di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica per il rischio che possano verificarsi turbative dovute all’accesa rivalità tra le tifoserie, da ultimo, in occasione dell’incontro di Coppa Italia Serie C “Catania-Pescara” del 13 dicembre 2023, dove si sono verificati scontri e danneggiamenti”.

