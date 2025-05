PESCARA-CATANIA: ecco le formazioni ufficiali. Raimo in difesa, Guglielmotti a centrocampo, Lunetta titolare

Le formazioni ufficiali di Pescara e Catania, avversarie allo stadio “Adriatico-Giovanni Cornacchia” per il ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Mister Toscano decide di puntare su Raimo in difesa con Guglielmotti a centrocampo, inserendo Lunetta dal 1′ al posto di Stoppa. Pescara che, a differenza di domenica, inserisce Meazzi e Cangiano dall’inizio. Lancini al centro della difesa rileva lo squalificato Brosco.

PESCARA (4-3-3): Plizzari (VC); Pierozzi, Lancini, Pellacani (C), Moruzzi; Meazzi, Squizzato, Dagasso; Merola, Ferraris, Cangiano.

A disp. di Baldini: Saio, Profeta, Letizia, Kraja, Valzania, Alberti, Tonin, Crialese, Staver, Lonardi, De Marco, Saccomanni, Bentivegna.

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Raimo, Di Gennaro (VC), Celli; Guglielmotti, Quaini, Di Tacchio (C), Anastasio; Jimenez, Lunetta; Inglese.

A disp. di Toscano: Farroni, Bethers, Del Fabro, Allegretto, Frisenna, De Rose, Forti, Dalmonte, Stoppa, De Paoli, Montalto.

