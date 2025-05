NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

In vista della gara Pescara-Catania, in programma oggi alle ore 20.00, i tifosi del Catania non residenti in Sicilia in possesso di titolo d’accesso al Settore Ospiti dello stadio “Adriatico – Giovanni Cornacchia” sono invitati ad imboccare l’uscita Pescara Sud. Dallo svincolo, gli agenti di pubblica sicurezza guideranno i sostenitori rossazzurri fino all’impianto.

