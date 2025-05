VERSO PESCARA-CATANIA, la carica dei tifosi etnei: “Chi osa vince”

Duemila tifosi rossazzurri hanno assistito all’allenamento pomeridiano di rifinitura del Catania al Massimino, sostenendo la squadra di mister Toscano in vista della decisiva trasferta di Pescara. C’è un risultato da ribaltare, servirà un’impresa agli etnei per riuscire ad accedere al turno successivo dei playoff dopo il gol beffardo di Merola al fotofinish. “Chi osa vince”, questo lo striscione presente in Tribuna A. Scritta posta in bell’evidenza. Un modo per infondere coraggio, trasmettendo calore e passione con canti e cori a ritmo di tamburi. La squadra ha ringraziato ed applaudito i tifosi accorsi allo stadio. Massimo incitamento nei confronti del gruppo, chiamato a dare tutto in campo mercoledì sera.

