PESCARA-CATANIA: partita in chiaro su Telecolor

L’emittente televisiva Telecolor trasmetterà gratuitamente, in diretta, il confronto in programma mercoledì 14 Maggio allo stadio “Adriatico-Giovanni Cornacchia” che vedrà in campo Pescara e Catania per il ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff con fischio d’inizio alle ore 20:00. Garantita la visione in chiaro ed integrale della partita in Sicilia (canale 11 del digitale terrestre, no streaming). Come consuetudine verrà offerta una versione maxi di ‘Diretta Stadio’: 4 ore di trasmissione a partire dalle 19:00 con la presentazione dell’incontro, il racconto live del match e interviste.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***