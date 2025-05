PESCARA-CATANIA (Video): gli highlights della sfida

Catania in campo contro il Pescara allo stadio “Adriatico-Giovanni Cornacchia” per il ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. I rossazzurri, dopo la sconfitta casalinga riportata all’andata al cospetto degli abruzzesi, ottengono una vittoria ma non basta ai fini della qualificazione. Primo tempo abbastanza equilibrato con poche occasioni per il Catania, più pericoloso il Pescara che deve fare i conti con alcune parate importanti di Dini.

La partita si accende con l’avvicinarsi della parte conclusiva dell’incontro. Di Gennaro, di testa, porta in vantaggio i rossazzurri. Nel momento migliore del Catania arriva il pareggio di Tonin in contropiede. In pieno recupero, Montalto consente agli etnei di siglare il 2-1. La squadra di Toscano si sbilancia alla ricerca del tris, che però non arriva. La Lega Pro ha diffuso il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube.

VIDEO: Pescara 1-2 Catania, gli highlights

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

