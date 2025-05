PLAYOFF: andata primo turno fase nazionale, i risultati. Si decide tutto mercoledì

Squadre in campo per la disputa dell’andata del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Si sono giocate le gare d’andata, mercoledì sera – sempre con fischio d’inizio alle ore 20:00 – le sfidanti torneranno a confrontarsi per i decisivi match di ritorno. Riportiamo di seguito i risultati maturati sui rispettivi campi ed i marcatori:

RISULTATI

Atalanta U23 7-1 Torres

24′ Vavassori (A), 31′ Vlahovic (A), 39′ Vavassori (A), 41′ Vavassori (A), 69′ Cassa (A), 79′ Cassa (A), 81′ Zamparo (T), 90’+3 Cassa (A)

Giana Erminio 3-1 Monopoli

4′ Bruschi (M), 13′ Stuckler (G), 16′ Nichetti (G), 62′ Lamesta (G)

Catania 0-1 Pescara

86′ Merola

Crotone 3-1 Feralpisalò

43′ Vinicius (C), 48′ Crespi (F), 53′ Tumminello (C), 76′ Murano (C)

Vis Pesaro 1-1 Rimini

27′ Paganini (V), 90’+1 Lombardi (R)

MERCOLEDI’ 14 MAGGIO – RITORNO PRIMO TURNO FASE NAZIONALE

Torres-Atalanta U23

Monopoli-Giana Erminio

Pescara-Catania

Feralpisalò-Crotone

Rimini-Vis Pesaro

Le squadre che, al termine degli incontri di andata e ritorno, avranno ottenuto il punteggio più alto passeranno al secondo turno. In caso di parità di reti nelle due gare avrà accesso la “testa di serie”. Nel caso del confronto tra Catania e Pescara è “testa di serie” la formazione abruzzese; in virtù del ko riportato al “Massimino” i rossazzurri mercoledì, per accedere al turno successivo, dovranno assicurarsi di vincere con almeno due reti di scarto.

