PLAYOFF: cade la Ternana, vincono Vicenza e Pescara. Risultati e marcatori andata secondo turno nazionale

Squadre in campo per l’andata del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C, entrando in gioco le seconde classificate dei rispettivi gironi. Molto bene il Vicenza, corsaro allo “Scida” contro il Crotone per 2-1. Vince 1-0 la rivelazione Giana Erminio, che sorprende la Ternana di Liverani. Il Pescara, sotto di due reti, ribalta completamente la situazione fuori casa calando il poker alla Vis Pesaro.

Pari a reti bianche nel confronto Atalanta U23-Audace Cerignola: la squadra di mister Raffaele potrebbe accontentarsi anche di un eventuale nuovo pareggio nel match di ritorno tra le mura amiche, a seguito del miglior piazzamento in classifica. Il Crotone, invece, per accedere al turno successivo dovrà assicurarsi di vincere a Vicenza con almeno due gol di scarto, tre la Vis Pesaro a Pescara, mentre alla Ternana basterebbe imporsi di misura al “Liberati”. Riportiamo di seguito risultati e marcatori:

Atalanta U23 0-0 Audace Cerignola

Crotone 1-2 Vicenza

45’+1 Leverbe (V), 66′ Murano (C), 72′ Ferrari (V)

Giana Erminio 1-0 Ternana

55′ Tirelli

Vis Pesaro 2-4 Pescara

12′ Orellana (V), 15′ Nicastro (V), 35′ Meazzi (P), 50′ Ferraris (P), 90’+2 Letizia (P), 90’+9 Bentivegna (P)

MATCH DI RITORNO (Mercoledì 21 maggio – Ore 20.00)

Audace Cerignola-Atalanta U23

Pescara-Vis Pesaro

Ternana-Giana Erminio

Vicenza-Crotone

