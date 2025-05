PLAYOFF: Inglese migliore marcatore dopo i primi due turni

Primi due turni dei playoff di Serie C. Al momento l’attaccante più prolifico della competizione è Roberto Inglese. L’esperta punta del Catania è andato a segno tre volte, nessuno finora ha fatto meglio di lui. Alle spalle di ‘Bobby English’ figurano, a quota 2 gol, l’esterno Nicolò Cudrig ed il centravanti Simone Guerra, entrambi in forza alla Juventus Next Gen che, dopo avere eliminato il Benevento, abbandona però i playoff in virtù del pareggio a reti bianche dello “Scida” che qualifica il Crotone.

Due realizzazioni anche per l’attaccante dell’Arezzo Mario Ravasio, ma la sua squadra è stata eliminata al secondo turno della fase del girone dalla Vis Pesaro. Due gol, inoltre, per la punta della Giana Erminio Mattia Tirelli, che prosegue il cammino dopo avere estromesso dai playoff anche il Renate. I calciatori citati, ad oggi, sono i migliori marcatori dei playoff 2025.

