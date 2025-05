PLAYOFF: primo turno del girone, gli ex Catania che salutano la competizione

L’esito delle gare valevoli per il primo turno playoff del girone sancisce l’eliminazione di Gubbio, Benevento, Giugliano, Pineto, AZ Picerno, Trento, Pontedera, Virtus Verona e Arzignano. Abbandonano la competizione una serie di ex calciatori del Catania. A Gubbio, ad esempio, spicca il profilo del centrocampista Giacomo Rosaia che tra il 2020 e 2022 ha vissuto due stagioni in rossazzurro, purtroppo anche quella del fallimento del Calcio Catania condivisa con il “tuttocampista” Pier Luigi Simonetti, ora in forza al Benevento, dove milita anche l’ex mediano etneo Davide Agazzi, il quale nel 2015/16 fece parte della rosa del primo Catania della gestione Antonino Pulvirenti in Lega Pro.

Sotto contratto con il Benevento anche Giuseppe Di Mauro (preparatore atletico) e Gaetano Toto (preparatore recupero infortunati), che due anni fa festeggiarono la vittoria del campionato di Serie D nello staff rossazzurro. Finisce, inoltre, il sogno del Pontedera del regista Riccardo Ladinetti, grande protagonista in questa stagione ma che, a Catania, non ha lasciato il segno lo scorso anno. Saluta i playoff il Trento di mister Luca Tabbiani, dell’attaccante Samuel Di Carmine, del centrocampista offensivo Diego Peralta e del terzino sinistro Mattia Maffei. Dei quattro citati, Peralta e Maffei sono gli unici ancora di proprietà del Catania essendo stati ceduti in prestito.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***