PLAYOFF: primo turno fase nazionale, sarà Catania-Pescara. Gli accoppiamenti

E’ stato effettuato il sorteggio relativo agli accoppiamenti delle formazioni che si sfideranno nella prima fase nazionale dei playoff di Serie C, a cui partecipano le sei squadre vincenti della fase a gironi (Atalanta U23, Giana Erminio, Vis Pesaro, Catania, Pescara e Crotone), le tre classificate al terzo posto (Feralpisalò, Torres e Monopoli) e la vincente della Coppa Italia Serie C (Rimini). Il Catania se la vedrà con il Pescara. Queste le sfide in programma domenica e mercoledì:

DOMENICA 11 MAGGIO

Atalanta Under 23-Torres

Giana Erminio-Monopoli

Catania-Pescara

Crotone-Feralpisalò

Vis Pesaro-Rimini

MERCOLEDI’ 14 MAGGIO

Torres-Atalanta U23

Monopoli-Giana Erminio

Pescara-Catania

Feralpisalò-Crotone

Rimini-Vis Pesaro

Le squadre che al termine degli incontri, andata e ritorno, avranno ottenuto il punteggio più alto passeranno al secondo turno. In caso di parità vi accederanno le squadre con la migliore differenza reti nelle due gare. Se persistesse la parità avrà accesso la “testa di serie”, nel caso del confronto tra Catania e Pescara sarebbero gli abruzzesi.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***