PLAYOFF: primo turno nazionale, gli ex Catania che salutano la competizione

L’esito delle gare valevoli per il primo turno playoff della fase nazionale sancisce l’eliminazione di Rimini, Feralpisalò, Catania, Monopoli e Torres. Abbandonano la competizione anche una serie di ex calciatori del Catania. Vedi, tra le fila della Feralpi, Luca Liverani e Davide Di Molfetta: portiere classe ’89, Liverani ha difeso i pali rossazzurri nel 2015/16 – prima annata in Lega Pro gestione Pulvirenti – offrendo un discreto contributo alla causa. Esterno offensivo di 28 anni, Di Molfetta fu giocatore del Catania nel 2019/20. Quando disse addio al Catania, lo fece risolvendo il contratto a seguito del mancato pagamento degli stipendi. Avventura conclusa ancor prima che il campionato terminasse, ma allora Di Molfetta si pentì della scelta. Oggi Di Molfetta ha fatto un salto di qualità, soprattutto in zona gol, avendo messo a segno 10 reti con la Feralpisalò condite da 5 assist.

A Monopoli, invece, non sorridono il difensore Mirko Miceli ed il jolly Jean Freddi Greco. Cresciuto nelle giovanili rossazzurre, Miceli è un centrale difensivo ormai affermato in terza serie, prezioso punto di riferimento all’interno dello schacchiere tattico pugliese. Greco, prelevato a gennaio dal Vicenza, ha fatto la sua parte in biancoverde ma senza incidere più di tanto. Di lui i tifosi catanesi conservano un buon ricordo, essendo stato uno degli elementi di spicco tra le fila dei gariBaldini, protagonista con Luca Moro e compagni nell’ultima stagione del Calcio Catania, purtroppo culminata con la radiazione dai ranghi federali.

Passiamo, infine, ad un altro Greco, di nome Alfonso. Parliamo dell’attuale allenatore della Torres, che compirà 56 anni il 19 maggio. Sulla panchina sarda ha ottenuto risultati sempre migliori negli anni, ottenendo rispettivamente un terzo e secondo posto nelle ultime due stagioni in Serie C girone B. Fu calciatore del Catania nel ’92-93. “A Catania sono stato bene. Eravamo una buona squadra, forse avremmo potuto fare di più – le sue parole ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com –. Il ricordo più bello dell’esperienza catanese non può che essere la vittoria di Palermo per 2-0 nel 1993. E chi se la scorda? Fu proprio una bellissima giornata. Ci tenevamo a dare una grande soddisfazione ai nostri tifosi sul campo di una rivale storica che, poi, vinse il campionato”.

