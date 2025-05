PLAYOFF: risultati e marcatori, ecco chi avanza alla fase nazionale. Giovedì sorteggio prossimo turno

Via al secondo turno dei playoff di Serie C del girone. Avanzano alla fase nazionale, stavolta con incontri che si disputeranno in gare di andata e ritorno: Atalanta U23, Giana Erminio, Pescara, Vis Pesaro, Crotone e Catania. Domani, giovedì 8 maggio alle 12:30 su SkySport24, verranno stabilite le prossime avversarie tramite sorteggio. Subentrano le tre classificate al terzo posto (Feralpisalò, Torres, Monopoli) e la vincente della Coppa Italia Serie C (Rimini). Di seguito risultati e marcatori del secondo turno della fase del girone:

GIRONE A

AlbinoLeffe 1-3 Atalanta U23

25′ Zoma (AL), 75′ Vlahovic (AT), 86′ Ceresoli (AT), 90’+1 Vavassori (AT)

Renate 1-2 Giana Erminio

12′ Calì (R), 25′ Nichetti (G), 90’+6 Tirelli (G)

GIRONE B

Pescara 2-1 Pianese

6′ Pierozzi (PE), 16′ Merola (PE), 79′ Bacchin (PI)

Arezzo 0-1 Vis Pesaro

72′ Okoro

GIRONE C

Crotone 0-0 Juventus Next Gen

Catania 1-0 Potenza

88′ Inglese

