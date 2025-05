PLAYOFF: ritorno primo turno fase nazionale, i risultati

Squadre in campo per la disputa del ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Definito il quadro delle cinque formazioni che sono riuscite a staccare il pass per il secondo turno in programma domenica 18 Maggio e mercoledì 21 Maggio (sorteggio giovedì alle 11.30), dove entreranno in gioco le tre compagini classificate al secondo posto di ciascun girone al termine della regular season (Vicenza, Ternana, Audace Cerignola). La spuntano, anche in virtù dell’esito delle gare d’andata, Atalanta U23, Giana Erminio, Pescara, Crotone e Vis Pesaro. Riportiamo di seguito i risultati maturati sui rispettivi campi ed i marcatori:

RISULTATI

Torres 2-1 Atalanta U23

42′ Varela Djamanca (T), 67′ Varela Djamanca (T), 90’+6 Scheffer Bracco (A)

Monopoli 1-3 Giana Erminio

50′ Bruschi (M), 57′ Tirelli (G), 65′ Marotta (G), 76′ Stuckler (G)

Pescara 1-2 Catania

70′ Di Gennaro (C), 79′ Tonin (P), 90’+1 Montalto (C)

Feralpisalò 2-1 Crotone

29′ Vitale (C), 42′ Zennaro (F), 51′ Di Molfetta (F)

Rimini 3-4 Vis Pesaro

29′ Paganini (V), 32′ Di Paola (V), 36′ Okoro (V), 45′ Langella (R), 57′ Bove (R), 87′ Tavernaro (V), 90’+6 Parigi (R)

