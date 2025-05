PLAYOFF: secondo turno fase nazionale, i verdetti. Fuori Atalanta U23, Crotone, Giana Erminio e Vis Pesaro

Va in archivio anche il secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Nuovi verdetti: avanzano Audace Cerignola, Vicenza, Ternana e Pescara. Non riesce l’impresa a Crotone e Vis Pesaro (sconfitte entrambe), che avrebbero dovuto rispettivamente vincere con due e tre gol di scarto a Vicenza e Pescara per ottenere la qualificazione. Niente da fare per l’Atalanta U23, che era costretta a fare risultato fuori casa al cospetto del Cerignola (i bergamaschi non vanno oltre il pari) e la Giana Erminio, la quale dopo la vittoria dell’andata cade sul campo della Ternana.

Domenica 25 maggio al via le Final Four andando in scena le semifinali di andata e ritorno, stavolta con tempi supplementari e calci di rigore per determinare la squadra vincente nel caso in cui si registrasse parità di punteggio e differenza reti. L’Audace Cerignola sfiderà il Pescara, mentre la Ternana se la vedrà con il Vicenza. Riportiamo di seguito risultati e marcatori delle sfide che hanno caratterizzato il secondo turno nazionale:

RISULTATI – RITORNO

Audace Cerignola 2-2 Atalanta U23

12′ Ceresoli (A), 69′ Salvemini (C), 73′ Volpe (C), 87′ Vavassori (A)

Vicenza 1-0 Crotone

20′ Ferrari

Ternana 2-0 Giana Erminio

73′ Ferrante, 78′ Casasola

Pescara 2-0 Vis Pesaro

45′ Tonin, 86′ Ferraris

RISULTATI – ANDATA

Atalanta U23 0-0 Audace Cerignola

Crotone 1-2 Vicenza

45’+1 Leverbe (V), 66′ Murano (C), 72′ Ferrari (V)

Giana Erminio 1-0 Ternana

55′ Tirelli

Vis Pesaro 2-4 Pescara

12′ Orellana (V), 15′ Nicastro (V), 35′ Meazzi (P), 50′ Ferraris (P), 90’+2 Letizia (P), 90’+9 Bentivegna (P)

