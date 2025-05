PLAYOFF: secondo turno nazionale, gli accoppiamenti. Spicca Crotone-Vicenza

Sono stati effettuati i sorteggi delle gare playoff del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C. Entrano in gioco le seconde classificate dei rispettivi gironi (Vicenza, Ternana e Audace Cerignola). Il Pescara, reduce dalla sofferta qualificazione ottenuta contro il Catania, se la vedrà ancora una volta da testa di serie con la Vis Pesaro. Il big match è sicuramente Crotone-Vicenza, mettendo direttamente a confronto due tra le grandi favorite per la vittoria finale degli spareggi promozione. Questi gli accoppiamenti:

ANDATA (Domenica 18 maggio)

Giana Erminio-Ternana

Crotone-Vicenza

Vis Pesaro-Pescara

Atalanta U23-Audace Cerignola

RITORNO (Mercoledì 21 maggio)

Ternana-Giana Erminio

Vicenza-Crotone

Pescara-Vis Pesaro

Audace Cerignola-Atalanta U23

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***