PLAYOFF: semifinali d’andata, poker Pescara a Cerignola e reti bianche a Vicenza. Mercoledì le sfide decisive

Va in archivio anche l’andata delle semifinali playoff di Serie C. A Vicenza i padroni di casa non sono andati oltre lo 0-0 contro la Ternana, mentre l’Audace Cerignola è stato sconfitto in larga misura tra le mura amiche dal Pescara per 1-4 (gol tutti nella ripresa) grazie alla doppietta di Meazzi, la realizzazione di Tonin, la rete dell’ex Cuppone e ancora di Tonin.

Assoluto equilibrio, dunque, in Veneto. Gli abruzzesi, invece, hanno capitalizzato con grande cinismo le occasioni sfruttando gli errori difensivi gialloblu e già intravedono la finale. Va sottolineato come la compagine guidata da Raffaele abbia sprecato soprattutto due clamorose chance per andare a segno: prima il rigore sbagliato da Sainz-Maza, poi il palo a porta vuota colpito da Achik. In pieno recupero il Pescara ha sfiorato la cinquina. Inoltre, pugliesi costretti a giocare in dieci uomini dal 78′ per l’espulsione di Capomaggio.

Decisive si riveleranno le partite di ritorno in programma mercoledì, ricordando che non c’è più la regola che favorisce la squadra meglio classificata in campionato. Determinante la differenza reti nelle due gare, a parità di gol si giocherebbero due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno ed eventuali calci di rigore.

RISULTATI – SEMIFINALI ANDATA

Audace Cerignola 1-4 Pescara

66′ Meazzi (P), 72′ Meazzi (P), 83′ Tonin (P), 86′ Cuppone (C) 88′ Tonin (P)

Vicenza 0-0 Ternana

RITORNO – MERCOLEDI’ 29 MAGGIO

Pescara – Audace Cerignola

Ternana – Vicenza

