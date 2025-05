PLAYOFF: si va ancora verso una finale senza squadre del girone C. Negli ultimi dieci anni solo tre club del gruppo meridionale hanno vinto gli spareggi

La rotonda affermazione del Pescara a Cerignola (1-4) sembra già condannare i pugliesi in vista della semifinale di ritorno dei playoff. La prospettiva è di disputare una finale priva di squadre del girone C di Serie C. L’Audace Cerignola, pertanto, si aggiungerebbe all’elenco di formazioni che comporranno il raggruppamento meridionale di Lega Pro per la stagione 2025/26. In chiave playoff, negli ultimi dieci anni, soltanto tre compagini del gruppo C sono riuscite ad aggiudicarsi gli spareggi promozione: il Cosenza nel 2018, portando avanti una lunga cavalcata da quinto classificato, il Trapani l’anno successivo (da secondo classificato) ed il Palermo nel 2022 (da terzo).

