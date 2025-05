QUI CATANIA: da Di Gennaro un preciso assist indirizzato alla società

“Il calcio ti permette di riprovare, di ripartire e mai come in questo caso la base per raggiungere qualcosa di grande si è creata, questo gruppo merita la seconda possibilità e merita di proseguire quel percorso che può portare in alto”. Si riparte da qui, dalle parole di uno dei calciatori più rappresentativi del Catania di oggi: Matteo Di Gennaro, difensore che in carriera ha già ottenuto qualche promozione in Serie B e che, forse, più di tutti credeva nelle potenzialità di questa squadra malgrado una stagione caratterizzata da alti e bassi.

C’è voluto del tempo prima che il gruppo fosse in completa sintonia, recuperando gran parte degli infortunati e sviluppando giorno dopo giorno, nella fase finale del campionato, la giusta mentalità. La squadra ha saputo compattarsi nel momento di maggiore difficoltà, dimostrando senso di appartenenza, spirito di sacrificio e abnegazione, a tratti mascherando le lacune emerse, a tratti dando quel qualcosa in più che spesso, per vari motivi, è venuto meno.

Le parole espresse via social da Di Gennaro sono significative, nella misura in cui l’ex difensore della Carrarese indizza un preciso messaggio alla società: non smembrare il gruppo, concedere una seconda opportunità. Dispiace che il Catania si sia svegliato troppo tardi. Quest’anno, però, a differenza della precedente stagione sembra che davvero ci siano, all’interno del gruppo squadra, le basi per una ripartenza. Magari con l’aggiunta di pochi innesti ma mirati, funzionali al compimento del salto di qualità tanto atteso alle pendici dell’Etna, creando la giusta alchimia tra i calciatori riconfermati ed i nuovi da reperire sul mercato.

