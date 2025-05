QUI CATANIA: età media inferiore rispetto allo scorso anno. La tendenza è di ridurla ancora?

Anche quest’anno l’organico etneo ha presentato diversi uomini esperti per la categoria. Da De Rose (37 anni) a Montalto (37), passando per Di Tacchio (35), Inglese (33) e Sturaro (31), tanto per citarne alcuni. Si sono ritagliati il loro spazio, inoltre, elementi di età superiore ai vent’anni come Jimenez (22), Frisenna (23), Stoppa (24), Allegretto (24), De Paoli (25) Raimo (26) e Quaini (26), all’interno di un organico in cui figurano anche il portiere Bethers (21) e alcuni elementi del settore giovanile. Ebbene, rispetto alla passata stagione, si è leggermente abbassata l’età media di squadra in casa rossazzurra, da 27.1 a 26.5.

La C è una categoria dove corsa e freschezza atletica contano non poco. Prova ne sia che club con un’età media inferiore sono riusciti a vincere il campionato negli ultimi anni. Vedi gli esempi di Juve Stabia (23.9), Catanzaro (25.5), Feralpisalò (25), Como (25.2) e Cesena (24.5), quest’ultima squadra allenata proprio da Toscano. Il giusto mix di gioventù ed esperienza è quello che spesso e volentieri fa la differenza. Vedremo se, in vista della prossima stagione, il Catania farà spiccare qualche giovane in più all’interno della rosa. Soprattutto nel reparto di centrocampo, quello in cui servirebbe, probabilmente, maggiore dinamismo e qualità.

