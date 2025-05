QUI CATANIA: gli impegni imminenti del club. Iscrizione entro il 6 giugno

La stagione rossazzurra si è conclusa da pochi giorni con l’amara eliminazione dai playoff, dunque l’inizio del campionato 2025/26 è ancora lontano ma la scadenza per l’iscrizione non è così distante: la Lega Pro, infatti, l’ha anticipata a venerdì 6 giugno, tranne per le società che arriveranno alla finale playoff, che avranno tempo fino all’11 giugno.

Entro venerdì 6 giugno il Catania, così come le altre società di terza serie, dovrà depositare la tassa d’iscrizione e i relativi incartamenti che certificano l’assolvimento di una serie di requisiti. Tra le cose più rilevanti dovrà essere depositata la fideiussione presso la Lega Italiana Calcio Professionistico. La garanzia a prima richiesta passa da 350.000 euro a 700.000 euro, con un incremento del 100% rispetto alla stagione precedente. Analogamente, anche l’alternativa dell’escrow account – conto di deposito a garanzia – subisce lo stesso raddoppio. Tuttavia è bene precisare che resta di 350.000 se l’indice di liquidità rispetta la misura minima di 0.8.

In caso di mancato rispetto dell’indicatore di liquidità (si calcola tramite il rapporto tra attività correnti e passività correnti, sostanzialmente quel che entra ed esce in un anno) nella misura minima di 0.8, la Co.Vi.So.C. effettuerà la contestazione entro il 26 maggio 2025, e le società avranno tempo fino al 6 giugno per ripianare l’eventuale carenza.

I club dovranno dimostrare anche di aver corrisposto regolarmente gli stipendi di aprile a tesserati e dipendenti. Inoltre dovranno essere rispettati i criteri infrastrutturali e organizzativi che riguardano l’indicazione dell’impianto sportivo impiegato e la sua idoneità e l’impegno a partecipare ai campionati Primavera, under 18, under 17, under 15 e femminile. La Covisoc ufficializzerà le società ammesse intorno alla metà del mese.

