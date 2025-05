QUI CATANIA: gol e assist, i numeri della stagione 2024/25

Ieri il Catania ha sostenuto l’ultimo allenamento stagionale. Va in archivio ufficialmente, dunque, la stagione rossazzurra 2024/25. Riportando di seguito i numeri registrati dai calciatori etnei in fatto di gol realizzati ed assist effettuati tra Coppa Italia Frecciarossa, Coppa Italia Serie C, campionato e playoff, l’attaccante Roberto Inglese è andato oltre la doppia cifra dimostrandosi l’elemento più “gollifero” all’interno dell’organico di mister Mimmo Toscano. Completano il podio dei principali marcatori del Catania l’italo-spagnolo Kaleb Jimenez e l’ex Lecco Gabriel Lunetta.

Particolarmente importante il contributo offerto da Jimenez in chiave di assist a beneficio dei compagni, prova ne sia che il giocatore prelevato la scorsa estate dalla Salernitana comanda la speciale classifica rossazzurra di riferimento davanti al trequartista Matteo Stoppa (secondo) ed al laterale sinistro Armando Anastasio (terzo). Spazio anche ad alcuni calciatori che, nel corso della stagione, sono stati ceduti (D’Andrea, Verna, Castellini, Carpani e Popovic).

MARCATORI ROSSAZZURRI

14 GOL – Inglese

6 GOL – Jimenez, Lunetta

4 GOL – Stoppa

3 GOL – Anastasio, Guglielmotti, Montalto, *Carpani

2 GOL – Ierardi, Di Gennaro

1 GOL – Raimo, Frisenna, De Paoli, Luperini, Quaini, **D’Andrea, ***Verna, ****Castellini, *****Popovic

ASSISTMAN ROSSAZZURRI

7 ASSIST – Jimenez

5 ASSIST – Stoppa

4 ASSIST – Anastasio

3 ASSIST – Raimo

2 ASSIST – Sturaro, Di Gennaro, Inglese, De Paoli, Celli, Di Tacchio

1 ASSIST – Frisenna, Lunetta, De Rose, Dalmonte, **D’Andrea, ***Verna

*ceduto all’Ascoli

**ceduto all’Audace Cerignola

***ceduto al Trapani

****ceduto al Pisa

*****ceduto alla Puteolana

