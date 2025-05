QUI CATANIA: legame società-tifosi da rinsaldare per ripartire più forti

Sono giorni d’attesa quelli che precedono l’avvio della programmazione sportiva per la stagione 2025-26. Il Catania è chiamato ad ufficializzare l’ingresso del nuovo direttore generale Alessandro Zarbano (già operativo da settimane in sede) e definire gli accordi con il diesse Daniele Faggiano ed il tecnico Domenico Toscano. Occorre mettere nero su bianco affinché si possa mettere in moto al più presto la macchina operativa che dovrà pianificare la prossima annata calcistica.

La piazza attende le mosse di una dirigenza chiamata a riscattarsi dagli errori del recente passato. I tifosi rossazzurri auspicano che la propria squadra sia in grado di recitare un ruolo da protagonista nel campionato che verrà. Per far ciò occorre che la proprietà metta in atto le condizioni affinché si costruisca un Catania attrezzato per i quartieri nobili della classifica con valide garanzie per l’allenatore sul piano della competitività tecnica.

Ripartire con più forza è un dovere. Necessario rinsaldare il legame tra la società e i tifosi, i quali non hanno fatto mancare il loro supporto alla squadra nemmeno in occasione dei play-off, facendo registrare presenze ragguardevoli tra gli spalti del “Massimino”. Le 12.873 tessere sottoscritte in occasione della campagna abbonamenti 2024-25 rappresentano un patrimonio da non disperdere in termini numerici rispetto ad una media chiaramente inferiore nell’ambito della Serie C. La Catania sportiva vuole vincere e riappropriarsi di palcoscenici calcistici consoni al blasone e alla storia del club dell’Elefante.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***