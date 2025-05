QUI CATANIA: Lunetta tra i rossazzurri disponibili

Nel corso dell’allenamento di rifinitura allo stadio “Angelo Massimino” emerge una buona notizia in casa rossazzurra: il recupero di Gabriel Lunetta. Mister Domenico Toscano si era detto possibilista, nei giorni scorsi, circa l’eventuale rientro di Lunetta in vista del match di ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff contro il Pescara. Ebbene l’ex Lecco figurerà tra i convocati. Vedremo se giocherà dal 1′ oppure ci sarà la possibilità di vederlo in campo a gara in corso. Dini a riposo precauzionale. A meno di sorprese, gli unici indisponibili dovrebbero essere Gega e Luperini, oltre agli squalificati Ierardi e Sturaro. La squadra etnea partirà alla volta di Pescara mercoledì mattina, con un volo charter.

