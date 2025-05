QUI CATANIA: martedì pomeriggio allenamento a porte aperte

In queste ore la società rossazzurra ha reso noto che in occasione dell’allenamento di rifinitura in programma martedì 13 maggio con inizio alle ore 16.00, al “Massimino”, sarà consentito l’accesso alla tribuna A. Ingresso libero fino al raggiungimento della capienza omologata del settore, porte aperte dalle ore 15.30. Il Catania, dunque, punta con decisione sul sostegno e la carica dei propri sostenitori alla squadra in vista del match di ritorno del primo turno nazionale dei playoff a Pescara. Non è prevista, inoltre, la consueta conferenza stampa pre-gara.

