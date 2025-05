QUI CATANIA: sfida al Pescara tra suggestioni, amarcord e fiduciosa attesa

L’esito del sorteggio del 1^ Turno della Fase Nazionale dei Play-off di Serie C 2024-25, effettuato stamane presso gli studi di Sky Sport, ha visto il Catania abbinato al Pescara. In base a quanto previsto dal regolamento, la formazione rossazzurra ha “pescato” una delle cinque teste di serie del sorteggio. La compagine abruzzese figurava nel tabellone delle prime (al pari di Feralpisalò, Torres, Monopoli e Rimini, detentrice della Coppa Italia di Serie C), in virtù del miglior piazzamento tra le squadre qualificate dalla Fase Play-off del Girone.

L’accoppiamento tra etnei e adriatici evoca sfide ad alto impatto agonistico e palcoscenici superiori alla terza serie del calcio nazionale. Si prospettano 180′ di gioco all’insegna dell’equilibrio, con 22 giocatori pronti a darsi battaglia e spalti traboccanti di tifo. Di notevole interesse anche l’incrocio tra due allenatori esperti e carismatici che si apprestano a mettere in atto un’autentica “partita a scacchi” dove saranno i dettagli a fare la differenza. Sarà l’occasione in cui si confronteranno due proposte di calcio differenti, entro le quali si muoveranno le pedine dei rispettivi scacchieri. Ambedue le squadre possono contare su individualità di buona caratura tecnica, nonché di qualche elemento di categoria superiore.

La sfida al Pescara rievoca inoltre la suggestione amarcord legata alla semifinale play-off della stagione 2001-02, quando il Catania allora guidato dal duo tecnico composto da Ciccio Graziani e Maurizio Pellegrino ebbe la meglio sulla distanza dei 180′ grazie a un gol realizzato da Massimo Cicconi nella gara di ritorno dopo l’1-0 dell’andata. Il clima attorno alle vicende rossazzurre resta di attesa fiduciosa. La prestazione offerta dalla squadra contro il Potenza è stata incoraggiante sia sul piano tattico che mentale. Il doppio appuntamento con la formazione pescarese si preannuncia quindi scoppiettante e carico di tensione agonistica.

