NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Mister Toscano ha diretto in mattinata, al “Cibalino”, l’ultima seduta d’allenamento della prima squadra per la stagione 2024/2025. Il Presidente Rosario Pelligra, i dirigenti, i tecnici e i calciatori ringraziano i tifosi rossazzurri per l’appassionata partecipazione garantita nell’arco dell’intera annata. Catania Football Club è già al lavoro in vista del 2025/2026.

