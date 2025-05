QUI CATANIA: toccherà a Del Fabro sostituire lo squalificato Ierardi?

“Lo spogliatoio è sempre stato unito, tutti inseguiamo un obiettivo importante per una piazza che pretende giustamente tanto perchè merita altre categorie. Dobbiamo dare il massimo per alimentare il nostro sogno e dare continuità al progetto”. Un mese e mezzo fa circa il difensore Dario Del Fabro si espresse così dopo la netta vittoria rossazzurra sul campo del Trapani. Ad oggi quella del “Provinciale” rappresenta la sua ultima apparizione con la maglia del Catania.

Mercoledì sera, vista l’assenza certa per squalifica di Ierardi, a Pescara resta valida anche l’opzione di un arretramento in difesa di Quaini, ma dovrebbe toccare proprio a Del Fabro rimpiazzare l’ex Vicenza, cosa già verificatasi nella stagione regolare. Una bella responsabilità, sostituire Ierardi in un momento in cui stava dando un grosso contributo alla causa. Il calciatore prelevato nella finestra invernale del mercato dall’Arezzo dovrebbe agire nel terzetto di difesa completato da Di Gennaro e Celli. Del Fabro – che ha compiuto 30 anni il 24 marzo – dal suo approdo alle pendici dell’Etna ha giocato sei partite.

