QUI CATANIA: Toscano dirige il primo allenamento settimanale

Poco meno di una settimana dopo la vittoria del Catania a Pescara, purtroppo per i rossazzurri inutile ai fini del passaggio al turno successivo dei playoff a seguito del risultato di 0-1 maturato all’andata, la squadra di mister Toscano ha ripreso ad allenarsi al Cibalino quest’oggi, martedì 20 Maggio. L’ex tecnico del Cesena ha condotto il primo allenamento settimanale in mattinata, rispettando il calendario lavorativo prestabilito, in quelli che saranno giorni importanti per definire alcuni aspetti cruciali in vista della stagione che verrà a stretto contatto con la dirigenza e l’allenatore calabrese.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***