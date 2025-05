QUI CATANIA: Toscano si affida all’effetto trasferta, ritorno fuori casa dopo la vittoria di Potenza

Catania che si appresta a giocare nuovamente in trasferta, a distanza di poco meno di un mese dall’ultima vittoria esterna contro il Potenza. Il 27 aprile i rossazzurri chiusero la stagione regolare andando ad imporsi per 2-1 al “Viviani”: in gol Raimo e Inglese tra le fila etnee, trovando il successo all’ultimo respiro. Catania a caccia di un’impresa, quella non solo di vincere a Pescara ma di farlo anche con almeno due reti di scarto. Sì, decisamente di impresa si tratterebbe per gli uomini di mister Toscano.

L’allenatore calabrese torna ad affidarsi all’effetto trasferta, che per il Catania ha prodotto 29 punti su 17 partite giocate in campionato, frutto di 31 reti all’attivo (migliore attacco esterno del girone C) e 22 al passivo, 8 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte determinando il terzo migliore rendimento fuori casa del raggruppamento meridionale alle spalle di Audace Cerignola (32 punti) e Avellino (33).

Etnei imbattuti lontano dal “Massimino” dopo il 2 febbraio. Successivamente al ko per 2-0 riportato a Cerignola, il Catania ha fatto registrare un ruolino esterno di 6 successi (5 di fila) e un pareggio. I rossazzurri, come più volte evidenziato nel corso della stagione, malgrado il privilegio di giocare davanti ad una cornice di pubblico di grandissimo spessore hanno spesso fornito prestazioni migliori in trasferta. Stavolta sarà davvero dura, ma Toscano vuole crederci provando a trasmettere alla propria squadra la giusta convinzione.

