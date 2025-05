QUI CATANIA: ultimo mese e mezzo di contratto per vari giocatori. Inglese resta?

Tra un mese e mezzo scadranno i contratti di più giocatori rossazzurri, alcuni dei quali lasceranno con certezza Catania, altri invece hanno la possibilità di proseguire l’avventura sotto l’Etna. Sicuro partente è il centrale difensivo Salvatore Monaco, fuori lista dalla scorsa estate. Il fantasista Nicola Dalmonte è approdato in Sicilia con la formula del prestito secco dalla Salernitana, pertanto dopo il 30 giugno tornerà a tutti gli effetti un giocatore granata.

In dubbio le posizioni dell’estremo difensore Alessandro Farroni, del centrocampista Francesco De Rose e dell’attaccante Roberto Inglese. Per loro è prevista un’opzione per il rinnovo esercitabile. C’è attesa soprattutto per il migliore marcatore rossazzurro: la sensazione è che l’esperta punta non si muoverà dalla Sicilia. In forse, infine, il futuro di Andrea De Paoli e Dario Del Fabro. Difficilmente la società rossazzurra riscatterà il cartellino rispettivamente di proprietà del Giugliano e dell’Arezzo.

